Plannen tunnels Dampoort en Heuvelpoort én nieuwe tramlijnen in Gent voorgesteld: "Investeringen van half miljard euro"

"Het is de bedoeling dat we teruggrijpen naar deze afspraken om knopen vast te leggen", zegt Marijn Struyf van De Werkgenootschap. Dat is de dienst die de hele werf zal leiden. Het is de eerste stap in een enorm project dat ook jaren zal duren.

Om te voorkomen dat er protest komt tegen de plannen, voorzien de partners verschillende momenten om Gentenaars in te lichten en inspraak te geven. Begin mei start een grote infocampagne over de hele stad. Een definitief ontwerp voor de werken moet dan eind 2025 rond zijn. Als alles goed gaat kan de eerste schop al in 2027 in de grond.