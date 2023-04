Polen en Oekraïne bereiken akkoord over hernemen van graantransport

Oekraïne is voor een groot deel afhankelijk van de verkoop van graan. Het opheffen van het verbod is goed nieuws, maar het land maakt zich ook zorgen over de graandeal met Rusland, the Black Sea Grain Initiative. Die loopt namelijk af op 18 mei en het is onduidelijk of die verlengd zal worden. Rusland zei eerder dat het een verlenging alleen zou overwegen als de export van zijn eigen landbouwproducten en meststoffen niet belemmerd wordt.