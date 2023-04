In "Liefde voor muziek" nog even met Sarah maar Portland staat woensdag in AB met nieuwe zangeres Nina

Het hoogtepunt van de zomer wordt voor Pironet de tweede keer Rock Werchter. In 2019 speelde Portland er een emotionele show in The Barn, nu staan ze in de Klub C. “Ik ben opgegroeid in Aarschot, dus ik ben volwassen geworden op het festivalterrein in Werchter. Het is altijd mijn droom geweest om er ooit te mogen spelen, laat staan meerdere keren.”

“Als ik naar onze agenda kijk, dan maakt het mij heel gelukkig dat we nu staan waar ik altijd heb willen staan, al is het helaas zonder Sarah. Ik zie en voel enorm veel professionaliteit in ons team en er heerst een echt familiegevoel. De plaat doet het goed en er zijn plannen in het buitenland. Donderdag spelen we in Amsterdam, in juni stellen we onze plaat voor in Parijs en dit najaar volgt er een uitgebreide clubtour. Het is fantastisch om elke dag in mijn mailbox te ontdekken wat er allemaal staat te gebeuren. Portland is op een trein gezet die rechtdoor moet gaan en dat trekt me erdoor. De toekomstplannen doen de melancholie wat krimpen.”