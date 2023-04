Prins Laurent over docu over zijn leven: "Ja, ik heb veel ergs meegemaakt, maar u moet niet verwachten dat ik triest ben"

De prins heeft niet meegewerkt aan de Canvas-docu over hem, dat wil hij als we hem bellen vorige week meteen heel duidelijk maken. “De makers zeggen dat ik heb meegewerkt, maar dat klopt niet. Waarom zou ik? Het interesseert me niet, ik ken mijn leven. Ik heb daar geen tv-programma voor nodig.” Hij is duidelijk niet blij met de docu. “Spijtig van de VRT, die docu wil alleen maar kijkcijfers genereren. Er zijn altijd mensen die iets willen vertellen over iedereen. Maar kennen die mensen u? Nee, vaak niet.”

De docu is wel een harde wake-upcall over hoe ontwrichtend Laurent zijn jeugd was. Zestig jaar geleden wordt de jongste van drie geboren in een leven waarin hij nooit zelf iets mag kiezen. Én bovendien in een koud nest, waar hij door zijn ouders Albert en Paola zwaar emotioneel verwaarloosd wordt. Hun huwelijkscrisis in die tijd leidt tot een gebroken gezin en afwezige ouders.



"Veel mensen hebben afgezien in hun leven, mensen waar journalisten geen interesse voor hebben", reageert prins Laurent, als ik hem zeg dat ik toch nog geschrokken was over zijn jeugd, ook al wisten we al veel. "En ja, ik heb veel ergs meegemaakt in mijn levens. Maar u moet niet verwachten dat ik daar triestig over ben. Elk probleem maakt u sterker."