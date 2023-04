Antwerpse horecaschool PIVA krijgt 10 nieuwe keukens: "Nog meer leerlingen opleiden tot topchefs van morgen"

Leerlingen van het PIVA en cursisten van volwassenenonderwijs CVO Vitant zullen binnenkort les krijgen in een vernieuwde school. De provincie Antwerpen investeert ruim 12 miljoen euro: 8,7 miljoen voor 10 nieuwe keukens en 3,6 miljoen euro voor een nieuw theorieblok. Ook de verbruikszalen en het wijnkennislokaal worden aangepakt. "De horecaopleidingen van PIVA en CVO Vitant zitten in de lift", zegt gedeputeerde Luk Lemmens. "Dat is goed nieuws voor de sector want er is dringend nood aan vakkundig personeel. Via de verbouwing komen we tegemoet aan die vraag."