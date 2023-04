Putte wil "vogel van het jaar" putter plezieren met zadenmengeling "putterpret"  

De putter of distelvink is uitgeroepen tot vogel van het jaar. Daarom willen de gemeente Putte, Natuurpunt De Putter en vogelbescherming Vlaanderen de vogel een plezier doen. Ze gaan proberen om de perfecte leefomgeving voor de distelvink te creëren door het inzaaien van een speciaal putterzaadmengsel, "putterpret". Dat bestaat uit 23 inheemse plantensoorten. In de lente en de zomer bieden ze nectar aan bijen, vlinders en andere insecten. In de herfst en de winter zijn de zaden een lekkernij voor de putter en andere tuinvogels.