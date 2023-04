PVDA pleit voor afschaffing combinatie parlementair pensioen en privépensioen

Uit onderzoek door diensten van de Kamer van 530 dossiers is tot nu toe gebleken dat in 49 te veel pensioen is uitgekeerd. Gepensioneerde Kamerleden die meer te veel hebben ontvangen, zullen dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 moeten terugbetalen. De Kamer bevestigt dat het plafond-Wijninckx wordt toegepast, maar geeft toe dat de procedure moeilijk verloopt. Zo heeft ze een 70-tal dossiers niet ontvangen.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw wil dat de regeling wordt stopgezet. "Er is een plafond voor alle Belgen. Het is niet omdat de Kamer besloten heeft via haar VZW om de wet te omzeilen dat het iets legaal is", zegt hij. "Er zijn zo veel privileges omdat politici zeggen dat zij boven de wet staan."

"Ik denk dat er nood is aan een onderzoekscommissie, want men ziet dat er heel veel mechanismen op poten zijn gezet", aldus Hedebouw.