Renovatie Brusselse Leonardtunnel van start, twee jaar verkeershinder blijft beperkt tot de nachten

"De staat van onze bruggen en tunnels verbeteren staat hoog op mijn prioriteitenlijst", zegt minister Peeters. "Voor de renovatie van de Leonardtunnel trekken we 28 miljoen euro uit: het is een broodnodige investering waarmee we de veiligheid willen garanderen en de levensduur willen verlengen."

De Leonardtunnel loopt onder het Leonardkruispunt, de kruising van de E411 en de Brusselse Ring R0 in Tervuren. De tunnel telt vier kokers: een voor elke rijrichting van elke snelweg. Sinds de aanleg in de jaren 60 en 70 is het beton aangetast geraakt door dooizouten, uitlaatgassen en insijpelend grondwater. Nu is de volledige Leonardtunnel toe aan een grondige opknapbeurt.

In een eerste fase tussen januari en mei 2022 werden al voorbereidende werken uitgevoerd. Dinsdag start de eigenlijke renovatie, waarbij de wanden en de plafonds van de tunnel worden hersteld of vervangen. De dakplaat van de tunnel van de Brusselse Ring krijgt een speciale behandeling waarbij het wapeningsstaal in het beton op beperkte laagspanning wordt gezet, wat er elektrochemisch voor zorgt dat het staal niet verder gaat roesten.

De aannemer verbetert daarnaast de veiligheid in de tunnels en pakt de techniek aan: de tunnels krijgen nieuwe verlichting, camera's, luidsprekers en nieuwe ventilatie. Ten slotte krijgt het wegdek een opknapbeurt.

De aannemer werkt tot het voorjaar van 2024 in de tunnel van de Brusselse Ring. Daarna is de tunnel van de E411 aan de beurt. Begin 2025 zijn de werken normaal gezien afgerond. Tijdens de werken worden de kokers 's nachts volledig afgesloten en moet het verkeer een omleiding volgen. Overdag blijft de tunnel open. Op weekdagen blijven er overdag op de R0 en de E411 altijd minstens twee rijstroken beschikbaar in elke rijrichting.