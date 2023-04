Rijkevorsel test op 2 locaties activiteiten uit om noden voor lokaal dienstencentrum te kennen

Oudere mensen die nood hebben aan sociaal contact kunnen vanaf vandaag twee keer per week 's middags terecht in een tijdelijk dienstencentrum om er te eten. Op dinsdag is het middagrestaurant open in de kinderclub in het centrum en op donderdag in de cafetaria van het gemeenschapscentrum in het gehucht Sint-Jozef. Een maaltijd kost 8,40 euro. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is het tarief lager. De gemeente legt een shuttledienst in voor wie moeilijk ter plaatse geraakt.