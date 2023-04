37 scholen uit regio Mechelen zoeken eigen poetspersoneel tijdens jobdag: "Flexibeler dan extern poetsbedrijf"

Een schooldag is ook elke dag anders. Met eigen poetspersoneel kan je beter inspelen op de noden die daarbij horen. "Als er een ouderavond of een schoolfeest is, kan je het poetspersoneel op andere tijdstippen inzetten dan normaal. Dat kan bij een externe firma moeilijk of helemaal niet. Of wanneer kinderen speelgoed of een klaslokaal erg vuil hebben gemaakt, kan je vragen aan het schoonmaakpersoneel om daar meer aandacht aan te besteden dan aan de ramen bijvoorbeeld."