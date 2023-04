Seksueel gezond op school: Sensoa lanceert nieuwe richtlijnen om leerkrachten te ondersteunen

Kritiek bij onze noorderburen

In Nederland werden ongeveer dezelfde leerlijnen ingevoerd, maar daar ontstond heel wat ophef over. Sommige ouders vonden dat hun kind nog niet klaar was om daarover onderwezen te worden. "In Nederland was dat vanuit zeer religieus conservatieve hoek", weet Magits. "Er werd ook fake news verspreid over wat er nu in die leerlijnen stond. We houden er rekening mee dat er opnieuw reactie zou kunnen komen. Maar we zijn ervan overtuigd dat wat we hier aanbieden een hulpmiddel kan zijn voor leerkrachten om meer relationele en seksuele voorlichting te geven."