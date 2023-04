Sint-Godelieveabdij in Gistel heeft 10de van 14 mirakelschilderijen in bezit

Uit een inventaris van West-Vlaamse kerken en openbare instellingen in de 19de eeuw blijkt dat er veertien mirakelschilderijen zijn gemaakt. Elk schilderij gaat over een wonder dat te danken is aan de heilige Sint-Godelieve. Abdij Ten Putte, beter bekend als de Sint-Godelieveabdij in Gistel, had er lange tijd negen in het bezit, maar daar komt nu een tiende bij.