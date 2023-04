Sint-Jan-in-Eremo herdenkt de vlasgeschiedenis uit de streek: "De gemeente heeft een rijke vlasgeschiedenis, nu nog vier vlasbedrijven"

Begin 1900 waren veel mensen in de regio van Sint-Laureins betrokken bij de vlasindustrie. "Het voordeel in de streek was dat de grond ideaal is om er vlas op te telen, je hebt de poldergrond en tegelijkertijd ook de zandgrond. Het is daar dat plaatselijke boeren eerst thuis zijn beginnen te telen. Later kochten enkelen ook nog grote machines om op grotere schaal het vlas te kunnen verwerken. Nu zijn er nog altijd vier bedrijven in de regio, maar ooit werkten heel veel mensen in de vlasindustrie.", laat Eddy Matthijs nog weten