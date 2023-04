Debat over abortuswet laait weer op: hoe verloopt een abortus in ons land en wat is het verschil tussen 12, 14 of 18 weken?

In Duitsland kan een abortus tot 12 weken en geldt er een wachttermijn van 3 dagen. Het kan enkel na 12 weken wanneer de gezondheid van de moeder in gedrang komt of de zwangerschap een gevolg is van een strafbaar feit. In Frankrijk kan tot 14 weken zwangerschap zonder bedenktijd. In Nederland kan een abortus tot de foetus levensvatbaar is, wat neerkomt op 22 tot 24 weken. Ook daar kan het zonder bedenktijd.

In het Verenigd Koninkrijk kan een abortus ook tot 24 weken zwangerschap. In de Verenigde Staten werd vorig jaar het historische arrest "Roe versus Wade" uit 1973 over het recht op abortus ongedaan gemaakt en hebben alle Amerikaanse staten de volledige vrijheid om zelf hun abortuswetgeving op te stellen.