Hoe twee machtsgeile generaals Soedan in chaos hebben gestort

Dagalo is geboren in het jaar 1974 in Darfur, een regio in het westen van Soedan. Zijn neef was het stamhoofd van een tak van de Rizeigat, de gemeenschap waarin Dagalo opgroeide. Zijn educatieve loopbaan was geen succes: na het derde leerjaar stopte hij met zijn opleiding. Daardoor kwam hij ook al snel in dezelfde sector als zijn neef terecht en werd hij kamelenhandelaar.