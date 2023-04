Korte staking bij filiaal Lidl in Beveren

Enkele stakende personeelsleden stuurden klanten van de supermarkt in het Pareinpark weg. De ingang van de winkel werd vanochtend versperd. Een tiental werknemers had het werk neergelegd uit solidariteit met 2 medewerkers die naar een filiaal in Sint-Niklaas en Antwerpen overgeplaatst worden.

Het getroffen personeelslid, Brenda, vindt het fijn dat haar collega's haar steunen. "Dat bewijst hoe goed we aan elkaar hangen", zegt ze. Die teamgeest zou de reden zijn voor de overplaatsing. Volgens Brenda zou het management verkeerdelijk denken dat er strubbelingen zijn in het team en dat zou de reden zijn dat ze moet vertrekken. Na een gesprek tussen de directie en de stakende medewerkers blijkt volgens Brenda dat ofwel zij, ofwel de filiaalverantwoordelijke zou moeten verhuizen naar een andere plek. Dat brengt haar in een lastig parket zegt ze: "Ik wil niet vertrekken aangezien ik in Beveren woon en me thuis voel in deze winkel. En ik wil die man zijn winkel natuurlijk niet afnemen, dus ik sta met de rug tegen de muur."

De stakers zijn ontevreden over de overplaatsing van de collega’s, maar geven ook de te hoge werkdruk aan als reden voor hun actie. “Lidl kijkt alleen maar naar de cijfers en niet naar het welbevinden van haar werknemers", vinden ze.