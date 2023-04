Stad Antwerpen helpt inwoners met digitale vragen over laptop en smartphone in pop-up digipunten

Uit recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat 46 procent van de Belgen moeilijkheden ondervindt om een computer, smartphone of tablet juist te gebruiken. Daarom is de stad Antwerpen gestart met pop-up digipunten, 11 in totaal. Ze reizen rond in de verschillende districten. Antwerpenaren kunnen er gratis en zonder afspraak terecht met vragen over applicaties, digitale documenten, websites, online afspraken boeken en e-mails lezen of beantwoorden. Vandaag is er zo'n digipunt geopend in de bibliotheek van Wilrijk.