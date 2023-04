Stichting Zoniënwoud vraagt bezoekers respect voor pasgeboren dieren en lentebloeiers

De lente is het seizoen waarin vogels broeden en reekalfjes geboren worden.

Dieren hebben in die periode voldoende rust en ruimte nodig. Daarnaast komen ook voorjaarsbloeiers zoals bosanememonen, hyacinten en daslook tot leven tijdens de lente. Om van al die lentepracht te genieten is het van belang dat de bezoekers van het woud enkele regels respecteren. De stichting Zoniënwoud heeft die regels opgelijst.