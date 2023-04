Aanvangsuur STVV-Antwerp last minute gewijzigd: STVV-supporters reageren boos

“De maatregel van de Proleague zorgt ook voor praktische problemen voor de club", gaat Stas verder. "Het is een traditie geworden dat we er op de allerlaatste speeldag nog eens volledig voor gaan met heel wat randanimatie. Die animatie hebben we op 1 dag tijd ook moeten herplannen. Er is het fan-moment voor de wedstrijd. DJ’s en de koers Luik-Bastenaken-Luik staan na de match op de planning. We willen we er nog altijd een feestje van maken en de hel van Stayen, op de laatste competitiedag, nog eens laten branden.”