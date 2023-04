NTGent bezet belangrijke snelweg in Amazonewoud in Brazilië om bloedbad van 1996 te herdenken en na te spelen

Het stadstheater NTGent heeft in Brazilië een dag lang de Transamazonica bezet, een belangrijke snelweg in het Amazonewoud. Het theatergezelschap speelde er een bloedbad na dat 27 jaar geleden plaatsvond op die weg. Honderden activisten speelden mee in de heropvoering, ook overlevenden van het bloedbad. De beelden ervan zullen worden gebruikt in het theaterstuk "Antigone in de Amazone" van regisseur Milo Rau. Dat gaat half mei in première in Gent.