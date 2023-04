Tiense schepen van economie wil inwoners aantrekken met meer koopkracht

Volgens schepen Eddy Poffé (Blauw Wit Tienen) is er de voorbije jaren teveel ingezet op het aantrekken van mensen met een laag inkomen, maar die hebben niet genoeg koopkracht. En dat voelen de handelaars. "Wij vinden het belangrijk om jonge gezinnen uit de middenklasse aan te trekken", zegt Poffé. "We denken daarbij aan gezinnen uit de omgeving van Leuven omdat woningen daar onbetaalbaar zijn. We weten dat dit op korte termijn niet realiseerbaar is, hier zal nog veel tijd overgaan."