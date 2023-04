Treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk tijdje onderbroken nadat bromfietser slagbomen negeert in Rumbeke

Rond 12u heeft een bromfietser geprobeerd om de overweg over te steken in de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke. De slagbomen waren al naar beneden en de rode lichten stonden aan, maar de bromfietser slalomde er toch tussen. Op dat ogenblik kwam ook de trein vanuit Brugge richting Kortrijk aangereden.

De treinbestuurder kon nog net de noodrem gebruiken. "Daar is bijna een aanrijding gebeurd", vertelt Frédéric Petit van Infrabel. "De trein is dan iets verder gestopt. De 80 reizigers moesten niet worden geëvacueerd, maar ze moesten een uur wachten tot de trein opnieuw kon vertrekken, want we hebben nog bekeken of er zeker geen schade was."

De trein reed verder met een andere bestuurder, want de man was zwaar aangeslagen door het incident. "Je moet dat begrijpen. Hij heeft iemand zien passeren aan een gesloten overweg, dat verwacht je niet.