Skelet van echte T.rex geveild voor bijna 4,9 miljoen euro, minder dan verwacht

Op de verkoop van dinosaurusskeletten komt heel wat kritiek. Tegenstanders vinden dat zulke skeletten alleen thuishoren in natuurwetenschappelijke musea en niet in privécollecties als hebbedingetje. Voor Stein is het geen groot verlies. "We weten al veel over een volwassen T.rex. In mijn ogen is het niet zo'n groot probleem dat zo'n skelet geveild wordt."