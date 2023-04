Hogeschool UCLL plant examenvrije dag na verkiezingszondag in 2024, Universiteit Hasselt niet

Na het voorstel van Groen om voor studenten een examenvrije dag in te lassen op de dag na de verkiezingen, beslist UCLL om dat al meteen te doen. “De examenperiode is een heel belangrijke periode in een academiejaar. Daarom nemen we deze maatregel. Langs de andere kant vinden we ook dat onze studenten zo veel mogelijk moeten kunnen participeren in een democratisch bestel en de kans moeten krijgen om te stemmen. Sommige studenten die op kot zitten, verliezen een halve tot een hele dag door te reizen als ze willen stemmen. Dat is kostbare studietijd die verloren gaat”, zegt Marc Vandewalle, directeur van UCLL.