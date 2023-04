Veel auto-inbraken in Halle : politie kan daders identificeren

Bij de politie Zennevallei kwamen de voorbije weken opvallend veel meldingen binnen van inbraken in auto's. Blijkbaar zijn er klinkentrekkers aan het werk. De dieven voelen aan de klinken van auto's om te zien of ze op slot zijn. Op die manier is de voorbije maand in zo'n 40 auto's ingebroken in het centrum van Halle.

De diefstallen gebeuren meestal tijdens de late namiddag en 's avonds, zolang het nog niet donker is. "Te veel mensen vergeten nog steeds om hun auto op slot te doen", zegt politiewoordvoerder Anneleen Adang: "Als de dieven in de auto geraken, gaan ze meestal op zoek naar goederen die ze gemakkelijk kunnen verkopen."

Het onderzoek is nog volop aan de gang, maar de politie heeft al enkele minderjarige verdachten kunnen identificeren. Zij zouden in meerdere auto's in Halle ingebroken hebben.