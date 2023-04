Het Vlaams Bijeninstituut trekt aan de alarmbel: "Imkers zien massale bijensterfte"

Volgens het VBI treden er bij veel Vlaamse imkers verliezen op tot wel 75 procent. Imkers in de regio Lier, Sint-Katelijne-Waver en Nijlen zijn het zwaarst getroffen. In Limburg is er in het algemeen minder bijensterfte, al zijn er bepaalde regio's, zoals Sint-Truiden en Bokrijk, waar enkele imkers al hun bijen verloren zijn. Ook Nederland kampt met het probleem. "Onverklaarbaar en bizar", zegt De Backer over zulke regionale verschillen.