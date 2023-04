"Vredesmolens" in Ieper komen er voorlopig niet: Luminus trekt aanvraag voor windturbines in

"We hopen dat bedrijven die in de toekomst windmolens in Ieper willen plaatsen, dat respecteren. Bij elke aanbieder hebben wij heel duidelijk gezegd dat we die windmolens liever willen clusteren, maar Luminus heeft zich daar niks van aangetrokken. Dan kom je tot dit resultaat, waar heel wat bezwaren ingediend werden, 1.300 waren het er, en waar het bedrijf achterblijft zonder vergunning."