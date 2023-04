Vroegere burgemeester van Menen en ex-minister Gilbert Bossuyt (75) overleden

Gilbert Bossuyt was een gerespecteerd socialistisch politicus, zowel lokaal in Menen als nationaal. Bossuyt begon zijn politieke carrière in 1971, nadat hij zijn doctoraat in de rechten behaald had. Vanaf dat jaar werd hij gemeenteraadslid in Menen en dat bleef hij tot 2012.

Van die 42 jaar was hij maar liefst achttien jaar burgemeester van de grensstad. Bossuyt werd de eerste keer burgemeester in 1989, toen voor één ambtstermijn. Van 2001 tot 2012 mocht hij opnieuw de burgemeestersjerp dragen. Hij was ook iets meer dan een jaar Vlaams minister van Mobiliteit, Energie en Openbare werken. In 2003 volgde hij Steve Stevaert op in die functie.