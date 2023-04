Vrouw uit Nieuwpoort die haar twee kinderen ontvoerde naar Roemenië krijgt 2 jaar cel met uitstel

Het koppel was veertien jaar getrouwd, maar nadien volgde een scheiding. De vrouw had al een paar keer gedreigd om de zoontjes mee te nemen naar Roemenië, het land waar ze vandaan komt. Daar had ze samen met haar ex-man ook een huis.

Via een procedure bij de familierechtbank kreeg de vrouw uiteindelijk toestemming om met de kinderen naar haar familie in Roemenië te gaan in de zomer van 2021. De vrouw vertrok een al paar dagen vroeger dan gepland, maar kwam ook niet meer terug. Aanmaningen van de rechtbank, dat ze moet terugkeren, legde ze naast zich neer. Roemenië wilde haar ook niet uitleveren. Pas in oktober kon de vrouw opgepakt worden in Italië en uiteindelijk uitgeleverd worden aan België.