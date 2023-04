Actieaanzegging van VRT-vakbonden die CEO verwijten dat hij "spreekverbod" oplegt aan personeel

De christelijke vakbond ACV VRT zegt "geschokt" te zijn. "Mensen de mond snoeren, is een teken van zwakte", klinkt het in een persbericht. De vakbond had gehoopt dat de CEO zou kiezen voor verzoenende taal, een jaar na de aankondiging van een transformatieplan, met enkele tientallen ontslagen en de uitbesteding van de productie van "Thuis". "Maar hij besloot dat het tijd was om zijn voltallige personeel af te dreigen en zwijgplicht op te leggen", luidt het in een persbericht. "Vandaag heeft het vertrouwen in de directie een absoluut dieptepunt bereikt."



Volgens de socialistische vakbond ACOD-VRT heerst er sinds de aankondiging van dat transformatieplan een "angstcultuur" op de VRT. En die wordt door "deze laatste blunder" van de CEO alleen maar versterkt, luidt het. "De VRT van vandaag is niet meer de openbare omroep waar wij voor staan."

"Bijna iedereen op de VRT is loyaal aan de openbare omroep als instituut", zegt ACOD nog. "Maar daarbij hoort ons recht op vrije meningsuiting en de plicht om in te grijpen als het verkeerd loopt. De openbare omroep wordt alleen maar beter en wordt alleen maar sterker als we kritisch mogen blijven denken én ons gedacht mogen blijven zeggen."

De drie vakbonden bij de VRT - met ook nog de liberale bond VSOA-VRT - vragen de directie om snel uitleg te geven bij het initiatief en de communicatie, "en om het beleid bij te stellen".