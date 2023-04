Wivinaprocessie Groot-Bijgaarden wordt tweejaarlijks event zonder stoet

Het is een probleem waar veel organisatoren van processies mee te maken krijgen : "Figuranten worden ouder en jongeren krijg je nog moeilijk gemotiveerd om deel te nemen. Na enkele brainstormsessies kwamen we uit op een statische processie, met toneel, zang en muziek. Alles draait rond de figuur van Wivina. Bezoekers wandelen van het ene tafereel naar het andere."

Pastoor Marc Boulanger gelooft dat de heilige Wivina mensen nog steeds kan inspireren: "Wivina leefde in de twaalfde eeuw als kluizenaar in de bossen rond Groot-Bijgaarden. Ze heeft er ook een klooster gesticht. Het was een sterke vrouw, die kort na haar dood werd heilig verklaard. Het is in de tuin van dat Wivinaklooster dat dit nieuwe evenement nu plaats vindt. Voor het eerst op zondagmiddag 7 mei."