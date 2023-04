Zeelaan in De Panne krijgt nieuwe voetpaden: tegels komen los en zijn te glad

De Panne maakt 1,7 miljoen euro vrij voor de werken. Op dinsdag 25 april organiseert de gemeente een infomarkt voor alle geïnteresseerden. Daarop zal je de verschillende ontwerpen kunnen ontdekken. "Want het gaat om meer dan alleen nieuwe tegels", vertelt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). "Sinds de coronaperiode zijn er meer terrassen gekomen en zijn er meer fietsers. We moeten dus ook nadenken over de plaatsing van terrassen, fietsrekken en meer groen."

In juni wil de gemeente een definitief ontwerp kiezen. De werken starten dit najaar. De infomarkt is vrij toegankelijk en vindt plaats in de OLV-kerk in De Panne, van 14 tot 20 uur.