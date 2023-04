Zware keukenbrand in Assebroek beschadigt vier huizen: twee woningen onbewoonbaar

Het vuur is ontstaan rond 18.30 uur in een van de huizen in de Vrijheidsstraat in Assebroek. Daarna is het overgeslagen op de woningen ernaast. "Volgens een bewoner was hij in slaap gevallen toen zijn frietketel nog aanstond", zegt de brandweer. "Een deel van het huis bestond uit hout en daardoor kon het vuur zich snel verspreiden."

Door de rookschade waren twee huizen volledig onbewoonbaar, nog eens twee rijhuizen aan de linker- en rechterkant raakten beschadigd. Daar moet nog onderzocht worden hoe ernstig de situatie is.