80 jaar geleden vond enige succesvolle onderschepping van jodentransport plaats in Boortmeerbeek

"Het plan was in al zijn eenvoud groots en geniaal", zegt geschiedkundige Koen Aerts, verbonden aan de Universiteit Gent en Cegesoma, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. "Er zijn andere pogingen ondernomen om een jodentransport tegen te houden, maar dit is de enige in heel Europa die slaagde." In totaal sprongen die nacht 236 Joden van de trein: meer dan de helft zou de oorlog overleven, een klein deel is overleden tijdens de vlucht en 89 ontsnapten werden toch nog gevat en op een volgend transport gezet.