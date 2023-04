Twee tieners aangeklaagd voor moord na dodelijke schietpartij op verjaardagsfeest van 16-jarige in Alabama 

Het feest vond plaats in een dansstudio. Het drama speelde zich rond 22.30 uur af. Getuigen vertelden achteraf dat meerdere mensen plots begonnen te schieten, naar verluidt nadat de moeder van het jarige meisje het feest even had stilgelegd en de aanwezigen met wapens gevraagd had om de zaal te verlaten.

Volgens de politie zijn op de plaats van de misdaad enkel resten van kogels van handwapens gevonden. Er is voorlopig geen bewijs dat er zwaardere wapens zouden zijn gebruikt. Over het motief voor de schietpartij kan de politie nog niets zeggen, dat maakt nog deel uit van het lopende onderzoek.

4 mensen overleefden het drama niet, onder hen ook de broer van het meisje dat jarig was. Hij stierf in de armen van zijn zus. 32 anderen raakten gewond. 4 mensen liggen nog in een kritieke toestand in het ziekenhuis.