Bakkersfamilie uit Ekeren schenkt vooroorlogs archief, met onder meer houten trog, aan district en poldermuseum in Lillo

De Ekerse bakkersfamilie Verbist heeft een volledig vooroorlogs archief geschonken aan het district Ekeren en het Poldermuseum in Lillo. Maria Verbist heeft dat 90 jaar lang bewaard tot haar dood. Nu heeft haar familie beslist om het weg te schenken. "Maria is geboren in het ouderlijk huis, een bakkerij, en heeft er heel haar leven gewerkt en gewoond, tot aan haar dood toen ze 89 was", vertelt haar broer Jan Verbist. "Ze wilde er niet weg en ze heeft er dus ook heel haar leven alles bewaard."

Het gaat om heel wat foto's en documenten, eretekens en ook een unieke zijden vlag van de bakkersbond. Die gaan vooral naar het district Ekeren. Daarnaast zijn er ook ambachtelijke gebruiksvoorwerpen die naar het Poldermuseum in Lillo zijn gegaan. Het gaat onder meer om bakvormen, schieters (scheppen met een lange steel waarmee brood in de oven wordt geschoven) en een houten trog van 2 meter lang en zo'n 80 centimeter breed, waarin deeg gekneed werd. Die werd nog door de Canadezen gebruikt tijdens de Bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.