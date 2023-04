Basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen onder de indruk van vooruitgang die leerlingen boeken dankzij Microsoft apps

Jef Groffen, de directeur van De Wereldreiziger is ook overtuigd. "Als het gaat over basisvaardigheden en dingen van buiten leren, de tafels van vermenigvuldiging bijvoorbeeld, dan kunnen computers veel sneller, beter en meer feedback geven dan leerkrachten. Met de toepassingen van Microsoft die we nu gebruiken, boeken we onwaarschijnlijke leerwinst. Ik sta 20 jaar in het onderwijs en ik heb bijvoorbeeld voor technisch lezen in deze school nog nooit zo'n vooruitgang gezien. Dat is spectaculair. Kinderen zijn veel meer gemotiveerd om te lezen, we kunnen veel meer feedback geven en de leerkracht kan 15-16 kinderen tegelijk helpen. Zo zien we dat kinderen op 3 weken tijd een half jaar of een jaar en sommigen zelfs anderhalf jaar leesachterstand inhalen."