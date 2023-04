DOVO laat bom uit WOII gecontroleerd ontploffen achter paardenmanege New Flandria Ranch in Torhout

"De mensen van DOVO vertelden me dat het Duits afweergeschut was en de bom niet ontploft was. Hij stond dus op scherp. Ik heb enorm veel geluk heb gehad, want als ze op mijn domein was ontploft, zou mijn hangaar volledig vernield zijn. Daar ben ik echt enorm van geschrokken."

De bom bleek zelfs zo gevaarlijk dat DOVO ze niet kon vervoeren. Er werd beslist om ze ter plaatse te laten ontploffen. Op de ranch zelf moest iedereen uit de gebouwen en de politie sloot de wandelpaden in de buurt af. DOVO maakte een put van een meter diep om daar de bom in te laten ontploffen.