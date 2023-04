Al 2 uur file op E40 richting Oostende door brandende vrachtwagen

Rond 6 uur vanochtend is op de E40 een oplegger met bouwmateriaal beginnen te branden. De chauffeur is op de pechstrook kunnen rijden, heeft de trekker kunnen losmaken en is ongedeerd gebleven. Het brandend voertuig brengt heel wat hinder teweeg, want de rechter- en middenrijstrook zijn afgesloten voor de hulpdiensten. De file was rond 07.30 uur al aangegroeid tot meer dan 10 kilometer. Wie vanuit Brussel richting kust of Gent moet, rijdt best om via A12 of de E19.