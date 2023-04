Brugge schrijft opvallend veel boetes uit voor weggooien van sigarettenpeuken

In Brugge zijn er vorig jaar 760 GAS-boetes uitgeschreven. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2021. 452 gaan over milieuovertredingen. Dat gaat bijvoorbeeld over het te vroeg of te laat buitenzetten van huishoudelijk afval. Ook het aantal boetes voor wildplassen is gestegen, maar dat heeft te maken met de twee coronajaren 2020 en 2021 toen de horeca vaak dicht was. "Wildplassen blijft vooral een probleem in de uitgaansbuurt op donderdagavond en tijdens het weekend. Daarom heeft de stad urinoirs gezet op het Zand en de Kuiperstraat", zegt CD&V burgemeester Dirk De fauw.