Brussels parlement onderzoekt eigen pensioenregeling, PVDA hekelt "omzeiling"

"Brusselse parlementsleden kunnen een pensioen hebben tot 9.300 euro bruto per maand. Dat is schandalig veel." In een persbericht woensdagavond hekelde PVDA-fractieleider Françoise De Smedt het pensioenreglement van het Brussels parlement, dat naar verluidt toelaat om pensioenen tot twintig procent boven het plafond uit te betalen.