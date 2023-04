CHECK - Ja, Amerikaans onderzoek toont aan dat er benzeen in droogshampoos kan zitten

“Voorlopig zijn bij ons nog geen tests gedaan zoals in Amerika vorig jaar, dus op dit moment is het moeilijk om iets te zeggen over de mogelijke aanwezigheid van benzeen in droogshampoos bij ons”, zegt dermatoloog Jan Gutermuth (VUB).

“Benzeen is geen noodzakelijk product voor droogshampoo, dus in dit geval gaat het om een ‘besmetting’. In ieder geval willen we geen benzeen in onze shampoos, want het is een stof die makkelijk oplost in vet en bijgevolg makkelijk door het lichaam wordt opgenomen.”