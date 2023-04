Wat zit er achter de herstructurering van Colruyt Group? 

Hoe groot is Colruyt Group?

Colruytgroep heeft zo'n 33.000 medewerkers. In boekjaar 221 en 2022 boekte het een omzet van 10,04 miljard euro. De groep bezit zo'n dertig merken in voedingshandel en speciaalzaken. Supermarkten "Colruyt laagste prijzen", Okay, Spar en Bio-Planet zijn de bekendsten. Binnen die winkels verkoopt de groep ook hun eigen producten van Boni en eigen koffie met hun merk Graindor.

Daarnaast bezit de groep ook kledingwinkelketen Zeb, fietsenwinkelketen Bike Republic en online apotheek Newpharma. Met DATS 24 baadt de groep ook tankstations en laadpalen uit. De bekende fitnessketen Jims behoort ook tot de groep.

Naast de merken investeert Colruyt Group ook in andere bedrijven en start-ups. Dat gaat dan van bijvoorbeeld voedselbedrijven zoals krekelmeelfabrikant Kriket tot techbedrijven zoals het Gentse We Connect Data. Met Virya Energy investeert het ook in productie en distributie van hernieuwbare energie.

De familie Colruyt heeft ook een aparte investeringsmaatschappij Korys. Met de focus op duurzaamheid investeert het daarmee in meer dan 60 Belgische en buitenlandse bedrijven. Zo heeft de familie een hand in projectontwikkelaar Revive en Bio-Life, een fabrikant van natuurlijke voedingssupplementen.