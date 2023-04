Damien opent winkel met vintage voetbaltruitjes in het hart van Brussel

Damien Eck (31) heeft vandaag de winkel "90 Vintage Football Store" in het centrum van Brussel geopend. Hij verkoopt oude voetbaltruitjes uit de jaren 80, 90 en 2000. Sinds het WK voetbal zijn die authentieke truitjes erg populair. “Ik had al 5 jaar een online winkel en vorig jaar een pop-up winkel. Maar nu wil ik het met een echte winkel proberen, midden tussen andere tweedehandszaken in de Rijkeklarenstraat in Brussel. Fysiek kunnen langskomen is voor mijn klanten ook zeer belangrijk, ik mik op verzamelaars en toeristen.”