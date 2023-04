Definitieve plan voor heraanleg dorpskern Veltem-Beisem goedgekeurd

Op de gemeenteraad waren een tiental inwoners van Veltem-Beisem aanwezig. Zij zijn tevreden dat hun actie tegen de eerste ontwerpen van het RUP vruchten heeft afgeworpen. "We hebben aanpassingen kunnen afdwingen omdat we een eenheid hebben gevormd tegen het plan. We zien dat ook aan de 430 ingediende bezwaarschriften, maar of het voldoende is, bekijken we nu nog", zegt afgevaardigde van het buurtcomité Leefbaar Veltem-Beisem Piet Eylenbosch.