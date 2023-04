Dominiek Dendooven van In Flanders Fields Museum in Ieper is Officier in de Orde van Leopold

Dominiek Dendooven kreeg de onderscheiding van de Leopoldsorde in de nasleep van een bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan India in 2017. De historicus is bij het In Flanders Fields Museum in Ieper al jaren bezig met onderzoek rond de aanwezigheid van Indiase troepen in de Eerste Wereldoorlog. Over dat onderwerp maakte Dendooven, samen met een Indiase collega, een grote tentoonstelling in Delhi, die de koning en koningin bezochten.

Dominiek Dendooven: "Op dat moment heeft Jan Luyckx, de toenmalige ambassadeur van België in India, me voorgedragen om Officier te worden in de Orde van Leopold. Meestal gaat die onderscheiding naar buitenlanders. Ze hadden mijn Indiase collega voorgedragen voor de medaille en ze konden dan niet anders dan mij ook voor te dragen. De toekenning dateert eigenlijk van 2018. Maar onder andere door corona was ik sindsdien niet meer in India geweest. Maar onlangs moest ik voor een conferentie naar Delhi. Dat hebben we dan meteen gecombineerd met de officiële uitreiking van de medaille."