Drie kwart van West-Vlamingen die in de buurt wonen van windmolenpark ondervinden geen problemen

Het overgrote deel van de West-Vlamingen die in de buurt wonen van een windmolenpark hebben daar geen last van. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de provincie West-Vlaanderen bij bijna 7.000 gezinnen. Toch is er nog altijd een kwart dat wel hinder ondervindt, al is die meestal niet zo erg. Opvallend ook is dat mensen die wel klachten hebben, die meestal niet melden, omdat ze niet ernstig genoeg zijn, niet weten bij wie ze terecht kunnen of denken dat het toch geen zin heeft.