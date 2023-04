Duits sensatieblad pakt uit met exclusief, maar fake interview met Michael Schumacher: hebben ze grens overschreden?

“Het is zeer de vraag of dit moreel acceptabel is, laat staan juridisch”, aldus Smuha. “Er bestaan beschermingsregels voor privacy en menselijke waardigheid, en dit is duidelijk gebeurd zonder de toestemming van de familie. Het is tegelijk ook een open vraag in welke mate een AI-gegeneerd interview juridische grenzen overschrijdt. Duidelijk is wel dat het gebruik van deze technologie heel wat open vragen oproept waar we als maatschappij moeten over discussiëren."

"Door het feit dat AI-systemen er steeds beter in slagen om inhoud te genereren, maar ook stemgeluid en beeld kunnen imiteren, wordt het steeds moeilijker om de realiteit te onderscheiden van iets dat niet authentiek is. Er worden vandaag zelfs AI-systemen gebruikt om de waarachtigheid van iets te achterhalen. Voor een gewone lezer of kijker is dit dus bijna onmogelijk, en dit zal ook steeds moeilijker worden net omdat de technologie steeds beter wordt."