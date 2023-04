Europees commissaris Frans Timmermans "diep teleurgesteld" door positie van Vlaanderen over EU-klimaatwet: "Zou fijn zijn als Demir soms naar Raad zou komen"

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor de Green Deal, zegt nu in "Terzake" diep teleurgesteld te zijn door de houding van Vlaanderen. "Ik begrijp niet dat Demir zoiets zegt, zeker als je redeneert vanuit het Vlaamse belang. Ja, Vlamingen betalen mee. Maar ze betalen ook voor ander beleid. Want Vlaanderen wordt er beter van. Dat is dus ook sociaal, want daarmee help je de zwaksten."