Laarne maakt langste hinkelpad ter wereld: “Meer dan 2.000 krijtjes gebruikt”

De gemeente Laarne is sinds vandaag wereldrecordhouder. Heel wat kinderen maakten samen het langste hinkelpad ter wereld. Dat is goed voor 1.828 meter. Het vorige record stond op naam van Nederland, waar een hinkelpad van 1.544 meter werd neergetekend.

Om dit record te breken, gooide Laarne alles in de strijd. “We hebben 2.000 stoepkrijtjes besteld, zodat we zeker niet zonder komen te zitten”, vertelt Silke Criel, één van de bedenkers van het evenement, aan Radio2-reporter Margaux van de Regio in Goeiemorgen morgen! Zij mocht samen met enkele kinderen uit het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool “De Windwijzer” de eerste krijtlijnen uittekenen.